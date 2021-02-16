إدارة سوناطراك والنقابة تتوصلان لاتفاق جماعي لتسوية الوضعية المهنية والاجتماعية للعمال

كشفت مؤسسة سوناطراك، أنه تم التوقيع على الإتفاق الجماعي بين الرئيس المدير العام لسوناطراك والأمين العام للنقابة الوطنية.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد تضمن الإتفاق إتمام الإتفاق الجماعي المؤرخ في 19 فيفري 2019 المتعلق بالمتحصلين على شهادة البكالوريا +3 سنوات غير تلك المحتوية على تسمية الليسانس LMD.

بالإضافة إلى تطبيق التدابير الجديدة الخاصة بتسوية الوضعية المهنية والإجتماعية لعمال الأمن الداخلي.

وكذا تركيبة الأجر الأجر القاعدي المعاد تشكيله + التعويض عن الأقدمية في المجتمع.

كما تم الإتفاق على منحة إنهاء العمل في سن 60 سنة مع إدراج التعويض عن الأقدمية في المجمع.

بالإضافة إلى وضع إجراءات جديدة خاصة بالترقية السنوية والإستفادة من المكافأة الخاصة بالميداليات وتمديد المدة التعاقدية.

وتم الإتفاق أيضا على مراجعة مبالغ التعويضات ومنح التعويض عن العمل التناوبي والتعويض عن الاضرار ومنحة الغذاء والعلاوة الإنتقالية للمنطقة الصناعية الشمالية.

وأوضحت المؤسسة، أن أشغال اللجنة الإتفاقية الجماعية المتعلقة بمراجعة النظام التعويضي ستستمر في أقرب الآجال.