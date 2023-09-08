إدارة سونلغاز تجتمع مع مسيري وفاق سطيف

أعلنت إدارة شركة سونلغاز، أمس الخميس، عن عقدها إجتماع عمل مصغر مع مسيري نادي وفاق سطيف وطاقمه الفني، للتطرق للعديد من النقاط بشأن النادي.

وحسب بيان سونلغاز عبر صفحتها الرسمية، فإن المدير العام مراد عجال، أشرف أمس الخميس، على هذا الإجتماع الذي خصّصت أشغاله لمناقشة وضعية الفريق عقب نهاية التربص التحضيري بتونس، استعدادا لانطلاق البطولة.

كما أوضح ذات البيان، أن الاجتماع الذي عقد بمقر المديرية العامة، حضره أعضاء مجلس الإدارة لشركة بلاك إڨلس وفاق سطيف.