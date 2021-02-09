إدارة “شالكه 04” تُعيد بن طالب رسميا للفريق الأول

أعادت بصفة رسمية إدارة فريق شالكه 04 الألماني النجم الدولي الجزائري نبيل بن طالب للفريق الأول بعد فترة طويلة من الغياب.

متوسط ميدان الخضر أُعيد ادماجه مع الفريق الأول بعد اجتماعه مع مُدرب شالكه 04 كريستيان غروس ووضع النقاط على الحروف.

نبيل بن طالب شارك في التدريبات الجماعية لفريقه على أمل العودة للمُشاركة في المباريات الرسمية في قادم المواعيد.

بن طالب عبر عن سعادته بالعودة من خلال صورة على “أنستغرام” أرفقها بعبارة:”العودة الى المنزل”.

يُذكر أن إدارة شالكه 04 أبعدت بن طالب من الفريق منذ مُدة طويلة بسبب مشاكله الانضباطية المُتكررة.