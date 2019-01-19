إدارة شالك تترقب عودة بن طالب لتدريبات الفريق

يواصل الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، لاعب شالك الألماني، تلقي العلاج الخاص بالإصابة التي يعاني منها على مستوى الفخذ.

وكشف المدير الفني لشالك، أكسيل شوستر: “بن طالب، عاد إلى عيادة الفريق هذا الأسبوع بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها”.

وأضاف شوستر، خلال ندوته الصحفية: “لسوء الحظ تعافي بن طالب، من الإصابة التي يعاني منها أخذت الكثير من الوقت”.

وتابع المدير الفني لنادي شالك: “الأسبوع المقبل سيحاول نبيل بن طالب العودة من جديد لتدريبات الفريق، ونحن متفائلون من أجله”.

يذكر أن نبيل بن طالب، يعاني من آلام في الفخذ، منذ الشهر الماضي، بعد مشاركته الأخيرة، أمام شتوتغارد، لحساب البندسليغا.