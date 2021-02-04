إدارة شالك تسعى لإدماج بن طالب من جديد في الفريق

أبدت إدارة نادي شالك الألماني، سعيها لاستعادة خدمات لاعبها الدولي الجزائري نبيل بن طالب وإدماجه من جديد في صفوف الفريق.

وكشفت وسائل إعلام ألمانية، أن المدير الرياضي لشالك، يوهان شنايدر، دخل في محادثات مع بن طالب، قصد إدماجه من جديد في الفريق.

ومن المنتظر أن يخضع بن طالب، في الأيام القليلة المقبلة لبعض الفحوصات، والاختبارات البدنية، قبل أين يستأنف في المرحلة أولى نشاطه مع رديف نادي شالك.

يذكر أن نبيل بن طالب، تم استبعاده من نادي شالك لعدة أشهر، بعد انطلاق الموسم الجاري، بسبب خلافاته مع مدرب ومسؤولي الفريق.