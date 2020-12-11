إدارة شالك تصدم بن طالب من جديد

اتخذت إدارة نادي شالك الألماني، قرارا صادما بالنسبة للاعبها الدولي الجزائري نبيل بن طالب بعد الحادثة الأخيرة له في الفريق.

وكشف موقع “غول” العالمي، أن إدارة النادي الألماني، قررت العفو عن اللاعب المغربي أمين حارث، فيما تم الإبقاء على عقوبة بن طالب.

ويأتي هذا بعد أسبوعين من معاقبة إدارة نادي شالك للثنائي بن طالب، وحارث، بانزالهما للفريق الرديف، لأسباب انضباطية.

وأضاف ذات المصدر، أن المدرب مانويل باوم، يسعى للاعتماد على حارث ضد أوغسبورغ، في حين باتت عودة بن طالب غير واردة، ويتجه لمغادرة الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل.