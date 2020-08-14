إدارة شالك تمنح بن طالب مهلة لايجاد مخرج

الرياضة
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إدارة شالك تمنح بن طالب مهلة لايجاد مخرج
بقلم كريم.تيغرمت

أبدت إدارة نادي شالك الألماني، عدم رغبتها في الاحتفاظ بخدمات نبيل بن طالب، بعد عودته من فترة الإعارة التي قضاها في صفوف نادي نيوكاستل.

وحسب صحيفة “كيكير” الألمانية، يبحث مسؤولو شالك على مخرج لبن طالب، بالنظر للأزمة المالية التي يعيشها الفريق، والتي دفعته للتضحية بالعديد من لاعبيه هذا الصيف.

ووفقا لذات المصدر، قال المدير الرياضي للنادي الألماني، يوخن شنايدر، “لقد منحنا بن طالب، بضعة أيام أخرى لايجاد فريق جديد ينتقل إليه”.

يذكر أن نبيل بن طالب، انضم إلى نادي شالك صيف 2016، ولازال مرتبطا مع النادي بعقد إلى غاية صيف 2021.


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