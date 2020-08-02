إدارة شباب بلوداد تنعي وفاة سعيد عمارة

وجّهت إدارة شباب بلوزداد، تعازيها لعائلة كرة القدم الجزائرية، وأسرة اللاعب السابق لمنتخب جبهة التحرير الوطني، سعيد عمارة.

ونشرت إدارة النادي البلوزدادي، رسالة تعزية، عبر الحسابها الرسمي للفريق بهذه المناسبة الأليمة، وجاء فيها:

“يتقدم فريق شباب بلوزداد، وعلى أسه السيد المدير العام شرف الدين عمارة، بتعازيه الخالصة، إثر وفاة اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني، سعيد عمارة”.

وأوضحت إدارة الشباب”بعد معاناته من مرض عضال ألزمه الفراش، توفي اليوم الفقيد، عن عمر يناهز 87 عاما”.

واستذكر نادي شباب بلوزداد مشوار سعيد عمارة: “الفقيد تقلد عدة مناصب في مشوواره الرياضي، من بينها مدير فني وطني، مدرب للمنتخب الوطني، وخبير على مستوى الكاف”.

وختمت إدارة نادي شباب بلوزداد، رسالة التعزية هذه، بالدعاء للفقيد بالرحمة، وأن يسكنه اللله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.