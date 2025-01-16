إدارة شباب بلوزداد تؤكد التحاق سليماني بالدوري البلجيكي

أكد إدارة نادي شباب بلوزداد، اليوم الخميس، رحيل مهاجمها اسلام سليماني، عن الفريق، والتحاقه بالدوري البلجيكي.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، بيان، عبر صفحتها الرسمية، كشفت من خلالها عن اعارة سليماني، لنادي ويسترلو البلجيكي، لمدة 6 أشهر.

كما أوضح ذان المصدر، بأن انتقال سليماني، لنادي ويسترلو، جاء بطلب من هذا الأخير، لأسباب عائلية خاصة، وبموافقة مسؤولي الشباب.

وفي ختام بيانها، أبدت إدارة فريق شباب بلوزداد، تمنساتها بالتوفيق لمهاجمها اسلام سليماني، في تجربته الجديدة.