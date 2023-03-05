إدارة شباب بلوزداد تؤكد تلقيها دعوة للمشاركة في البطولة العربية للأندية

أكدت إدارة فريق شباب بلوزداد، اليوم الأحد، تلقيها دعوة رسمية من الاتحاد العربي لكرة القدم، من أجل المشاركة في الطبعة المقبلة من البطولة العربية.

ونشرت إدارة النادي البلوزدادي، بيان عبر صفحتها الرسمية، تعلن من خلاله مشاركتها في البطولة العربية للأندية “كأش الملك سلمان 2023”.

كما أوضح مسؤولي الشباب، بأن قرعة الادوار النهائية، مقرر اجراؤها غذا الإثنين في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن فريق شباب بلووزداد يسمثل الجزائر في هذه الطبعة من البطولة العربية، إلى جانب فريق شبيبة الساورة.