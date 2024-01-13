إدارة شباب بلوزداد تؤكد تواصل بيع تذاكر لقاء مولودية الجزائر

أعلمت إدارة شباب بلوزداد، اليوم السبت، أنصارها الأوفياء أن عملية بيع التذاكر الخاصة بمواجهة مولودية الجزائر تبقى متواصلة.

و أكدت أن الشبابيك ستبقى مفتوحة إلى غاية يوم غدا بداية من الساعة التاسعة صباحا بأكشاك ملعب 20 أوت بالعناصر.

كما قالت أنه سيتم فتح أبواب ملعب 5 جويلية لدخول الأنصار بداية من الساعة العاشرة صباحا.

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