إدارة شباب بلوزداد تؤكد تواصل بيع تذاكر لقاء مولودية الجزائر
بقلم عزبز طالبي
أعلمت إدارة شباب بلوزداد، اليوم السبت، أنصارها الأوفياء أن عملية بيع التذاكر الخاصة بمواجهة مولودية الجزائر تبقى متواصلة.
و أكدت أن الشبابيك ستبقى مفتوحة إلى غاية يوم غدا بداية من الساعة التاسعة صباحا بأكشاك ملعب 20 أوت بالعناصر.
كما قالت أنه سيتم فتح أبواب ملعب 5 جويلية لدخول الأنصار بداية من الساعة العاشرة صباحا.
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