إدارة شباب بلوزداد تبدي تضامنها مع أسطورة الفريق عبروق

أبدت إدارة نادي شباب بلوزداد، تضامنها الكبير مع أحد أساطير الفريق، حارس المرمى الأسبق محمد عبروق.

ونشرت إدارة النادي البلوزدادي، عبر صفحتها الرسمية، رسالة تضامن، بعد تلقيها خبر خضوع عبروق لعملية جراحية على مستوى القدم.

كما أبدى مسؤولو فريق شباب بلوزداد، وشركة “مدارا” المالك الرسمي للنادي، تمنياتهم بالشفاء العاجل لمحمد عبروق.

يذكر أن محمد عبروق، خلد اسمه في تاريخ كرة القدم الجزائرية، ونادي شباب بلوزداد، باعتباره أحد أفضل حراس المرمى.