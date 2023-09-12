إدارة شباب بلوزداد تبرمج حصة تدريبية مفتوحة قبل التنقل إلى سيراليون

قررت إدارة فريق شباب بلوزداد، برمجت حصة تدريبية مفتوحة، قبل تنقل الفريق إلى سيراليون، لمواجهة فريق بو رينجرز.

ونشرت إدارة النادي البلوزداد، بيان عبر صفحتها الرسمية، دعت من خلاله وسائل الإعلام لحضور الحصة التدريبية المقرر يوم غد الأربعاء، انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف.

كما برمج مسؤولي النادي البلوزدادي، منطقة مختلطة في هذه الحصة التدريبية، لأخذ انطباعات اللاعبين المدرب.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد، سيتنقل إلى سيراليون لمواجهة فريق بو رينجرز، ضمن الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.