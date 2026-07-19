إدارة شباب بلوزداد تبرمج ست مباريات ودية في تربص الفريق بتونس

كشفت إدارة فريق شباب بلوزدادن برنامج التحضيرات المسطر لتعداد الفريق، في تربصهم الثاني الجاري بتونس.

وحسب الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد، التربصالحالي للفريق الجاري بمدينة طبرقة التونسية، سيدوم إلى غاية 10 أوت المقبل.

كما أوضح ذات المصدر، بأن تعداد الفريق، سيخوص خلال هذا التربص ست مباريات ودية، مع أندية مختلفة سيتم الكشف عنها تباعا في وقت لاحق.

ويأتي هذا وفق البرنامج المسطر من الطاقم الفني للفريق، ضمن التحضيرات الجارية للموسم الكروي الجديد.