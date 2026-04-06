إدارة شباب بلوزداد تبرمج منطقة مختلطة قبل مواجهة الزمالك المصري

كشفت إدارة فريق شباب بلوزداد، عن برمجة منطقة مختلطة لوسائل الاعلام الوطنية، قبل مباراة نصف نهائي كأس الكونفيدرالية التي ستجمعهم بنادي الزمالك المصري.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الإثنين، بيانًا، عبر صفحتها الرسمية، أعلنت من خلاله برمجة منطقة مختلطة للصحافة الوطنية، يوم الثلاثاء المقبل، على الساعة (16:45) بملحق ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

كما أوضح مسؤولو النادي البلوزدادي، بأن الحصة التدريبية ليوم الثلاثاء، ستكون مفتوحة أمام الإعلام، لمدة 15 دقيقة، انطلاقًا من الساعة السادسة مساءً، بذات الملعب.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد، يستقبل فريق الزمالك المصري، يوم الجمعة المقبل ابتداءً من الساعة (20:00) بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية.