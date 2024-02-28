إدارة شباب بلوزداد تبرمج ندوة صحفية قبل مواجهة ميدياما الغاني

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، عن برمجة ندوة صحفية، خاصة بالمباراة التي ستجمع الفريق، بنادي ميدياما الغاني، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

وكشفت إدارة النادي البلوزدادي، بأن الندوة الصحفية الخاصة بهذا اللقاء، مقررة يوم غد الخميس انطلاقا من الساعة (12:30).

ومن المقرر أن تجرى هذه الندوة الصحفية، بملعب “5 جويلية”، الذي سيحتضن المباراة، التي تدخل ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

يذكر أن مباراة شباب بلوزداد، أمام الضيف ميدياما الغاني، مقررة يوم الجمعة المقبلة، انطلاقاً من الساعة الخامسة مساء.