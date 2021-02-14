إدارة شباب بلوزداد تتراجع وتُبرئ مازيمبي من الإعتداءات

تراجعت سهرة اليوم الأحد إدارة فريق شباب بلوزداد عن بيانها الصادر أمس ضد الفريق المُضيف تي بي مازيمبي الكونغولي.

إدارة الشباب نشرت بيانا ثانيا على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك” برأت من خلاله مازيمبي من تُهمتي السرقة والإعتداءات.

وكانت الإدارة البلوزدادية قد اتهمت الفريق الكونغولي بالاعتداء على زملاء سعيود مابين الشوطين وسرقة هاتفين ونظارات.

البيان الكامل: