إدارة شباب بلوزداد تتراجع وتُبرئ مازيمبي من الإعتداءات

تراجعت سهرة اليوم الأحد إدارة فريق شباب بلوزداد عن بيانها الصادر أمس ضد الفريق المُضيف تي بي مازيمبي الكونغولي.
إدارة الشباب نشرت بيانا ثانيا على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك” برأت من خلاله مازيمبي من تُهمتي السرقة والإعتداءات.
وكانت الإدارة البلوزدادية قد اتهمت الفريق الكونغولي بالاعتداء على زملاء سعيود مابين الشوطين وسرقة هاتفين ونظارات.
البيان الكامل:
“تطمئن إدارة شباب بلوزداد جمهور الفريق أنه و بعد التحقق من الأحداث و استقاء معلومات إضافية من أعضاء البعثة ، أن الحادث الذي جرى أمس في الشوط الثاني من مباراة رابطة أبطال إفريقيا ، لم يتعرض فيه الفريق للظلم من طرف مضيفه “تي بي مازمبي” الذي أحسن الضيافة طوال تواجد البعثة في الأراضي الكونغولية و ينحصر الحادث في سوء تفاهم فقط بين أشخاص مجهولين و وفد شباب بلوزداد بحكم عدم ضياع أي غرض من أغراض اللاعبين أثناء اللقاء ، ما عدا محاولة سرقة هاتف مدير القطب التنافسي توفيق قريشي الذي كان متواجداً في (غرف تغيير الملابس) و مسؤولة خلية الاتصال التي كانت متواجدة في المدرجات ، يأتي هذا البيان لطمأنة جمهورنا الوفي أن كافة التعداد عاد سالماً غانماً إلى أرض الوطن ، ولم يكن ضحية اعتداء أو سرقة”.
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