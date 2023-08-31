إدارة شباب بلوزداد تتلقى أخبارا سارة من الفاف

تلقت إدارة فريق شباب بلوزداد، مراسلة خاصة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، فيما تعلق بالملاعب التي يستقبل فيها منافسيه في رابطة أبطال إفريقيا.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، بيان عبر صفحتها الرسمية، أوضحت فيه تلقيه مراسلة من “الفاف”، تؤكد امكانية خوض الفريق مبارياته ضمن رابطة الأبطال، بملعب “ميلود هدفي” بوهران.

وعليه سيكون كل من ملعب “ميلود هدفي”، “الرويبة”، “قسنطينة”، و”عنابة”، متاحا أمام شباب بلوزداد، لاستقبال منافسيه ضمن المنافسة القارية.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد، يواصل حاليا، تحضيراته الصيفية بتونس، استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.