إدارة شباب بلوزداد تتوعد باتخاذ قرارات صارمة لاعادة ترتيب بيت الفريق

قرّر مجلس إدارة فريق شباب بلوزداد، اتخاذ قرارات صارمة، لاعادة ترتيب بيت الفريق، عقب الهزيمة الأخيرة في رابطة الأبطال، أمام بونغ أفريكانز.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد بياناً، كشفت من خلاله، عن عقدها مؤخرا اجتماع طارئ مع المدرب ماركوس باكيتا، عقب عودة الفريق تنزانيا.

وطالب مسؤولو النادي البلوزدادي خلال هذا الاجتماع، توضيحات من مدرب الفريق، عن أسباب هزيمتهم أمام يونغ أفريكانز، مع تقديم تقرير مفصل.

وأكدت إدارة شباب بلوزداد، عزمها اتخاذ قرارات صارمة في المستقبل القريب، لاعادة ترتيب بيت الفريق من جديد.