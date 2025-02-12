إدارة شباب بلوزداد تجدد عقدي بوكرشاوي وبكور إلى غاية 2028

قررت إدارة شباب بلوزداد تجديد عقد الثنائي المتألق، بلال بوكرشاوي وعبد الرحمن بكور، إلى غاية 2028.

وكشفت إدارة شباب بلوزداد عن قرارها، اليوم الأربعاء، بعد نهاية مباراة الفريق أمام اتحاد خنشلة التي جرت بملعب نيسلون مانديلا وعرفت تألق اللاعب الشاب بوكرشاوي وتسجيله الهدف الثالث بطريقة جميلة.

وقامت إدارة “السياربي” بهذه الخطوة من أجل تحصين هذين اللاعبين وحمايتهما من أطماع رؤساء الأندية الجزائرية.

وتعدُّ مشاركة بوكرشاوي اليوم في لقاء خنشلة انطلاقة حقيقية للاعب الذي سجل هدفا على طريقة الكبار.

من جانبه، سبق للاعب بكور أن شارك في مباراة نهائي السوبر التي جمعت شباب بلوزداد بالغريم مولودية الجزائر.

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