إدارة شباب بلوزداد تحدد موعد إطلاق بيع تذاكر لقاء الداربي

أعلمت إدارة شباب بلوزداد الأنصار أن عملية بيع التذاكر الخاصة بلقاء الداربي أمام مولودية الجزائر ستنطلق غدا بداية من الساعة التاسعة صباحا.

وستباع التذاكر بأكشاك ملعب 20 أوت 1955 بالعناصر، للمباراة المبرمجة يوم الأحد القادم بملعب 5 جويلية الأولمبي.

كما حذرت إدارة شباب بلوزداد من اقتناء التذاكر المنسوخة نظرا لتقسيم الملعب بالتساوي.

و ذكرت إدارة الفريق البلوزدادي أن سعر التذكرة سيكون بمبلغ 500 دج

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