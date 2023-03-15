إدارة شباب بلوزداد تحذر أنصارها قبل لقاء الزمالك

حذرت إدارة شباب بلوزداد، أنصارها من أفعال قد تتسب في حرمان النادي من دعمهم في الأدوار القادمة من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، وذلك، قبل الموعد الهام الذي ينتظر الفريق هذا الجمعة أمام الزمالك المصري.

ويستقبل “أبناء لعقيبة” بعد غد ممثل الكرة المصرية، في لقاء مصيري يحدد مستقبلهم في “الشامبينز ليغ” برسم الجولة الـ 5 والأخيرة من دور المجموعات.

وفي منشور أطلقته الإدارة البلوزدادية، في صفقة النادي على “فيسبوك” دعت جميع أنصارها إلى التحلي بالروح الرياضية في لقاء الزمالك المصري.

كما شددت إدارة الرئيس مهدي رابحي، على أنصارها ضرورة تجنب رمي المقذوفات والألعاب النارية إلى أرضية الملعب، من أجل تفادي تعرض النادي إلى عقوبات من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قد تحرم الفريق من جمهوره في الأدوار المقبلة.