إدارة شباب بلوزداد تخصص قطارين لنقل أنصارها إلى عنابة

شرعت إدارة فريق شباب بلوزداد في التحضير لمباراتها المقبلة ضمن رابطة الأبطال، من خلال تنظيم تنقل أنصارها إلى عنابة.

وأعلنت إدارة الشباب، عبر صفحتها الرسمية، عن توصلها لاتفاق مع شركة النقل بالسكك الحديدية، لنقل أنصار الفريق إلى عنابة.

كما كشف مسؤولو الفريق، عن تخصيص قطارين، لتنظيم عملية نقل جماهير الشباب، ذهابا وإيابا، من وإلى عنابة.

وحددت إدارة شباب بلوزداد، مبلغ 1000 دج، الذي يتضمن النقل، بالإضافة لتذكرة مباراتها أمام المريخ السوداني.