إدارة شباب بلوزداد تدعو أنصارها بالتعقّل في مباراة صان داوز

دعت إدارة شباب بلوزداد أنصارها إلى التعقّل لتفادي عقوبات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال مباراة صان داوز.

وطالب إدارة شباب بلوزداد عبر بيان لها، اليوم في الصفحة الرسمية على الفايسبوك بعد رمي المقذوفات وعدم إشعال ورمي الشماريخ على أرضية الميدان. بهدف عدم حرمانه من متابعة المهاجم بلخير ورفقائه في الدور المقبل في حالة التأهل.

يذكر، ان المباراة ستجري يوم السبت المقبل بداية من الساعة الثامنة مساء بملعب نيلسون مانديلا.

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