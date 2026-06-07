إدارة شباب بلوزداد تدعو الأنصار إلى التحلي باليقظة وتتوعد مروّجي الإشاعات

أصدرت إدارة شباب بلوزداد بيانًا دعت فيه جماهير النادي إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الأخبار والإشاعات المتداولة عبر بعض الصفحات غير الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن القنوات الرسمية للنادي تبقى المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة والموثوقة.

وأكدت الإدارة البلوزدادية، أنها تواصل عملها بشكل طبيعي من أجل خدمة مصالح النادي والحفاظ على استقراره وأهدافه الرياضية، مشيرة إلى أن محاولات التشويش والتضليل لن تؤثر على مسار الفريق أو برامجه المستقبلية.

كما شددت إدارة النادي على احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أخبار كاذبة أو معلومات مغلوطة من شأنها الإضرار بصورة النادي ومصالحه.

واختتمت الإدارة بيانها بالتأكيد على أن مصلحة النادي واستقراره مسؤولية جماعية، داعية جميع الأنصار إلى الالتفاف حول الفريق ودعمه خلال المرحلة المقبلة.