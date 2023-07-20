إدارة شباب بلوزداد تدعو الأنصار إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات

فنّدت إدارة شباب بلوزداد، عبر بيان نشرته، اليوم الخميس، كل الأخبار بشأن تداول الأخبار عن سوق الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وأكّدت أن الإعلان عن الصفقات في الفريق البلوزدادي يكون عبر المنصة الفايسبوكية الخاصة بالفريق، ودعت في الوقت نفسه، أنصار الفريق إلى عدد الإنسياق، خلف الإشاعات.

وكانت عدد من الصفحات قد ربطت أسماء عدد من اللاعبين بالفريق البلوزدادي، رغم أنه لم تربطهم أي اتصالات بالمسؤول الأول و الرئيس الحالي مهدي رابحي.

ولهذا طالبت، إدارة السياربي بضرورة تتبع الأخبار من المصدر الأول لها.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti