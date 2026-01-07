إدارة شباب بلوزداد ترشح أربعة لاعبين لنيل جائزة “جيلالي سالمي”

رشحت إدارة شباب بلوزداد، أربعة لاعبين من تعداد الفريق، لنيل جائزة “جيلالي سالمي”، الخاصة بأفضل لاعب للشهر.

وأعلنت إدارة شباب بلوزداد، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن ترشيح كل من محمد بن حمودة، لطفي بوصوار، نوفل خاسف، وعبد الرؤوف بن غيث، لجائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر.

وسيكون على أنصار النادي البلوزداد، التصويت عبر رابط خاص، على لاعبهم المفضل، من بين الأسماء المرشحة لنيل هذه الجائزة.

وأشار مسؤولو شباب بلوزداد، إلى أن الفريق خاض ست مباريات خلال شهر ديسمبر الماضي، فاز في 4 منها، تعادل في واحدة، وانهزم في مواجهة واحدة.