إدارة شباب بلوزداد ترفض إجراء مواجهة المولودية أمام الحمراوة بملعب نيلسون مونديلا

عبرت إدارة نادي شباب بلوزداد، عن رفضها لقرار الرابطة المحترفة لكرة القدم، القاضي ببرمجمة مولودية الجزائر و مولودية وهران، بملعب نيلسون مونديلا.

يوم الجمعة، بداية من الساعة 20:30 مساء، في إطار فعاليات الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة. وهو اليوم الذي يسبق إستقبال شباب بلوزداد لمنافسه مولودية البيض لحساب ذات الجولة.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، أكدت من خلاله أحقية فريقها بالاستقبال بملعب نيلسون مونديلا.

وأوضحت إدارة “السياربي”، بأنه على خلفية هذا القرار المجحف على حد تعبيرها، قامت بمراسلة الجهات الوصية لإعادة النظر في البرمجة.

وفي الختام، أكدت إدارة الشباب، أنها ترفض بشكل قطعي، محاولات التشويش على النادي بهكذا قرارات وتتمسك بحقها في اتخاذ قرار اللعب من عدمه.