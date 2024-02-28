إدارة شباب بلوزداد تستدعي المدرب باكيتا وقديورة للمجلس التأديبي

اتخذت إدارة فريق شباب بلوزداد، أولى الاجراءات عقب الهزيمة الأخيرة التي مني بها الفريق امام يونغ أفريكانز، في رابطة الأبطال.

وأعلنت إدارة شباب بلوزداد، عن توجيهها استدعاء لمدرب الفريق ماركوس، باكيتا، واللاعب عدلان قديورة، للمثول أمام المجلس التأديبي.

وستم خلال هذا المجلس التأديبي، الاتسماع لأقوال، باكيتا، وقديورة، على خلفية الأحداث التي وقعت بينهما خلال مباراة يونغ أفريكانز.

من جهة أخرى قررت الإدارة، خصم جزء راتب بعض لاعبي الفريق، بعد الاقصاء من رابطة الأبطال، والذي وصف بالغير منتظر.

وفي الختام أكدت إدارة فريق شباب بلوزداد، مواصلتها الدفاع بجدية على الأهداف المسطر للفريق هذا الموسم في البطولة المحترفة، وكأس الجزائر.