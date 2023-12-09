إدارة شباب بلوزداد تشكر المسؤولين عن الأهلي لحفاوة الاستقبال

تقدمت إدارة شباب بلوزداد شكرها للمسؤولين عن النادي الأهلي المصري و السلطات المحلية بالاستقبال الحافل للفريق يوم أمس خلال مباراة رابطة الأبطال.

كما قدم إدارة الرئيس مهدي رابحي، شكرها لأبناء مدينة الإسكندرية على الظروف الجيدة و حفاوة الاستقبال التي لاقته البعثة الجزائرية.

وأبدت إدارة الفريق حامل لقب البطولة الوطنية الموسم الماضي، سعادتها الكبيرة إثر تنقل عدد من الأنصار إلى مصر لمساندة المدرب ماركوس باكيتا ولاعبيه الذين عادوا بتعادل سلبي.

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