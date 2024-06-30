إدارة شباب بلوزداد تصدر بيانا خاصا لأنصار الفريق

كشفت إدارة فريق شباب بلوزداد، اليوم الأحد، عن اجراء تعديل فيما تعلق بعرض مجسم كأس الجمهورية، لأنصار الفريق.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، بيانا عبر صفحتها الرسمية، أعلمت من خلاله أنصار الفريق، عن تغيير مكان عرض مجسم كأس الجمهورية.

وأوضح هذا البيان، بأنه تقرر عرض مجسم كأس الجمهورية، على أنصار الفريق، بملعب “20 اوت 1955″، بدل المركز الثقافي “لخضر رباح”.

كما أضاف مسؤولو النادي البلوزدادي، بأن عرض المجسم سيتم غدا الإثنين، انطلاقا من الساعة الحادية عشر صباحا، وإلى غاية الرابعة مساءً.

ويأتي هذا الاجراء، قبل موعد نهائي كأس الجمهورية، المقرر يوم 5 جويلية المقبل، بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر.