إدارة شباب بلوزداد تضع نجمة على شعار الفريق

قامت إدارة فريق شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، بتحديث شعار الفريق، عقب تتويجهم هذا الموسم بلقب البطولة الوطنية.

ونشرت إدارة النادي البلوزدادي، عبر الصفحة الرسمية للفريق، الشعار الجديد للفريق، والذي تعتليه نجمة.

كما تأتي هذه الخرجة من مسؤولي الشباب، بالنظر لتمكن الفريق من حصد عشر بطولات وطنية في تاريخه.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد، نال هذا الموسم لقب البطولة الوطنية للمرة الرابعة على التوالي، في انجاز غير مسبوق.