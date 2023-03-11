إدارة شباب بلوزداد تطرح 50 ألف تذكرة خاصة بمواجهة الزمالك

أعلنت إدارة فريق شباب بلوزداد، اليوم السبت، عن طرحها خميسن ألف تذكرة، لفائدة أنصار الفريق، تحسبا لمباراة الزمالك المصري، ضمن رابطة الأبطال.

ونشر مسؤولو النادي البلوزدادي، عبر الصفحة الرسمية للفريق، بيانا أكدوا فيه طرح 50 ألف تذكرة عبر منصة “تذكرتي”، خاصة بمواجهة الزمالك.

كما أعلمت إدارة الفريق، أنصارها الراغبين في حضور هذه المواجهة، بأن سعر التذكرة تم تحديده بقيمة 500 دج.

يذكر أن شباب بلوزداد يستقبل نادي الزمالك المصري، بملعب “5 جويلية” يوم 17 مارس المقبل، ضمن الجولة الخامسة من رابطة أبطال إفريقيا.