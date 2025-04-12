إدارة شباب بلوزداد تطعن في عقوبة “الويكلو”

قررت إدارة نادي شباب بلوزداد، الطعن في العقوبة المسلطة على الفريق من طرف لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم.

وكانت اللجنة الانضباطية، قد أعلنت أمس، عن معاقبة “السياربي” بمواجهتين من دون جمهور، واحدة موقوفة التنفيذ.

وقالت إدارة الشباب، في بيان لها اليوم السبت. بأنها تفاجأت بهذه العقوبة، والتي جاءت بعد العودة لسلسلة النتائج الإيجابية، وعودة الجماهير بقوة إلى المدرجات التي تمثل اللاعب رقم 12.

ونوّهت إدارة “السياربي” بالدور الكبير لأنصارها في تقديم الدعم المعنوي، لرفقاء بن غيث، بروح رياضية داخل وخارج الديار.

مبرزة بأن عقوبة “الويكلو” كانت مفاجئة، لاسيما وأن الأنصار أظهروا روحا رياضية. وصنعوا لوحات فنية مميزة، سواء في لقاء الكأس أمام مولودية بجاية، بتيزي وزو. أو في اللقاء الأخير أمام الساورة في البطولة.

مؤكدة في الأخير، على أنها قامت بكل الإجراءات اللازمة والقانونية للدفاع عن حق الفريق وأنصاره.

كما طالبت جمهورها مجددا بمواصلة الالتفاف حول الفريق ومساندته بكل روح رياضية في كل اللقاءات المتبقية إلى آخر جولة وهذا ابتداءً من المواجهة المقبلة في نصف نهائي الكأس أمام البيض، هذا الثلاثاء.