إدارة شباب بلوزداد تطمئن بخصوص الوضع الصحي للاعب عزي

طمأنت إدارة فريق شباب بلوزداد، أنصار الفريق، بخصوص الوضع الصحي للاعب محمد عزي، عقب الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، بياناً عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، كشفت فيه عن خضوع عزي، لفحوصات طبية على مستوى الكتف الأيمن.

كما أوضح ذات المصدر، بأن نتائج هذه الفحوصات، أكدت بأن إصابة الظهير الأيمن، مجرد كدمة بسيطة، لا تستدعي القلق.

وأكدت إدارة فريق شباب بلوزداد، بأن محمد عزي، سيكون بامكانه المشاركة في الحصة التدريبية المقبلة للفريق، والمقررة غدا الإثنين.