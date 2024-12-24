إدارة شباب بلوزداد تعد بالثأر من هزيمة “القاهرة”

أصدرت إدارة شباب بلوزداد أول بيان لها، بعد الهزيمة القاسية التي مني بها الفريق الأحد الماضي، على يد المضيف الأهلي المصري في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وعنونت الإدارة البلوزدادية بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أنصارها بـ “حضوركم القوي في مباراة العودة هو سر الانتصار”.

واعترفت إدارة الشباب بأن الهزيمة الأخيرة كانت قاسية، مبرزة بأن الفريق بحاجة إلى إثبات بأنه “لا يهتز” مهما كانت التحديات اليوم، وأكثر من أي وقت مضى.

كما أكدت بأن الفريق بحاجة إلى أنصاره. وأن حضوره في مباراة العودة سيكون المفتاح لقلب الموازين وتحقيق النتيجة التي يحلم بها الجميع.

وشددت على أن يكون الملعب ممتلئاً عن آخره، بهتافات جمهور النادي وصوته الذي طالما كان الوقود الذي يدفع اللاعبين لتقديم الأفضل.

وختمت: “نعم، أخفقنا، والهزيمة كانت ثقيلة، لكن الإيمان بقدرتنا على التعويض هو ما سيصنع الفارق. ثقتنا كبيرة في لاعبينا وفي الطاقم الفني. ومع دعمكم المستمر، نستطيع تحقيق المستحيل، لنجعل مباراة العودة موعداً لتأكيد حبنا وولائنا للشباب الكبير. معًا، نرفع راية النادي عاليا.. كلنا في الملعب.. كلنا شباب بلوزداد!”