إدارة شباب بلوزداد تعزي أسرة مولودية الجزائر في وفاة المناصر بوعزيز

قدمت إدارة شباب بلوزداد تعازيها الخالصة للأسرة الكروية لفريق مولودية الجزائر و أنصارها في وفاة المناصر وليد بوعزيز.

ونشرت إدارة الرئيس مهدي رابحي، بيانا، لها اليوم الأحد، حسب الصفحة الرسمية على الفايسبوك “بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره، تتقدم إدارة شباب بلوزداد و كافة عناصر الفريق باحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة الفقيد وليد بوعزيز، وإلى أسرة نادي مولودية الجزائر و كافة أنصارهم إثر وفاة المناصر اليوم”.

كما أضف بيان السياربي “نسأل الله أن يتغمد الفقيد بزاسع رحمته وان يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.