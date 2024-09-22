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الرياضة

إدارة شباب بلوزداد تعزي أسرة مولودية الجزائر في وفاة المناصر بوعزيز

بقلم عزيز طالبي
إدارة شباب بلوزداد تعزي أسرة مولودية الجزائر في وفاة المناصر بوعزيز
شباب بلوزداد
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قدمت إدارة شباب بلوزداد تعازيها الخالصة للأسرة الكروية لفريق مولودية الجزائر و أنصارها في وفاة المناصر وليد بوعزيز.

ونشرت إدارة الرئيس مهدي رابحي، بيانا، لها اليوم الأحد، حسب الصفحة الرسمية على الفايسبوك “بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره، تتقدم إدارة شباب بلوزداد و كافة عناصر الفريق باحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة الفقيد وليد بوعزيز، وإلى أسرة نادي مولودية الجزائر و كافة أنصارهم إثر وفاة المناصر اليوم”.

كما أضف بيان السياربي “نسأل الله أن يتغمد الفقيد بزاسع رحمته وان يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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