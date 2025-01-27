إدارة شباب بلوزداد تعزي في وفاة الحارس السابق بن زرقة 

قدمت إدارة شباب بلوزداد، برئاسة مهدي رابحي، تعازيها الخالصة لعائلة المرحوم واللاعب السابق للفريق، علي بن زرقة. الذي وافته المنية، اليوم الاثنين.

وقالت إدارة رئيس شباب بلوزداد عبر الصفحة الرسمية للفريق على فيسبوك: “‏بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تلقت عائلة شباب بلوزداد نبأ وفاة الحارس السابق للفريق علي بن زرڨة. وعلى إثر هذا المصاب الجلل تتقدم عائلة شباب بلوزداد بتعازيها الخالصة لعائلة المرحوم. داعين الله تعالى أن يرحمه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. ‏إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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