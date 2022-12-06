إدارة شباب بلوزداد تعزي في وفاة محفوظ قرباج

قدّمت إدارة شباب بلوزداد برئاسة محمد بن الحاج تعازيها في وفاة الرئيس الأسبق للفريق و رئيس الرابطة المحترفة سابقا محفوظ قرباج.

وعزّت إدارة “السياربي” عائلة قرباج في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عبر الصفحة الرسمية للفريق قالت فيه :”ببالغ الحزن و الأسي تلقت إدارة شباب بلوزداد وعلى رأسها السيد محمد بن الحاج. خبر وفاة المغفور له بإذن الله محفوظ قرباج الرئيس الأسبق للفريق”.

وأضافت :”على إثر هذا المصاب الجلل ندعو الله أن يغفر للفقيد ويتغمد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان”.

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