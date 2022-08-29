إدارة شباب بلوزداد تعلن طرح 8 آلاف تذكرة تحسبا لمواجهة بارادو

كشفت إدارة شباب بلوزداد اليوم الإثنين، عن طرح ثمانية آلاف تذكرة، للمباراتهم أمام بنادي بارادو، ضمن الجولة الثانية من البطولة.

ونشر مسؤولي النادي البلوزدادي، بيان، أكدت من خلاله طرح 8 آلاف تذكرة، لمباراة بارادو، بسعر 500 دج.

كما دعت إدارة الشباب، جمهور فريقها، للتنقل بقوة، من أجل مساندة رفقاء لعريبي، في خرجتهم المقبلة.

يذكر أن شباب بلوزداد سيواجه نادي بارادو، يوم الجمعة المقبل، بملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء، انطلاقا من الساعة (16:45).