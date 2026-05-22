إدارة شباب بلوزداد تعلن عن تدعيم طاقمها الإداري

يواصل المسؤولين الجدد لمجلس إدارة فريق شباب بلوزداد، عملية اعادة الهيكلة، والتنظيم على مستوى إدارة النادي.

وأعلنت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن تعزيز طاقمها، من خلال تعيين أمين سبيع، مكلفا بالتنظيم والتسويق.

كما أوضح مسؤولي النادي، بأن هذهالخطوة، تدخل ضمن الرؤية الجديدة الهادفة إلى تطوير العمل الإداري وتحسين آليات التسيير والتنظيم.

وفي ختام بيانها، أبدت إدارة شباب بلووزداد، تمنياتها بالتوفيق والنجاح لأمين سبيع، في مهامه الجديدة.