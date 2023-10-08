إدارة شباب بلوزداد تعلن فسخ عقد المدرب فاندبروك

أعلنت ادارة فريق شباب بلوزداد، اليوم الأحد، فسخ عقد المدرب سفان فاندبروك.

وأعلنت ادارة شباب بلوزداد عن القرار عبر بيان رسمي نُشر عبر صفحتها الرسمية الفايسبوك، والذي جاء على النحو التالي:”قام صبيحة اليوم رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد السيد “مهدي رابحي” بفسخ عقد المدرب البلجيكي “سفان فندنبروك” بالتراضي و إقالته من العارضة الفنية للفريق”.

وأوضح ذات البيان أن الطلاق بالتراضي تم بسبب عدم توافق وجهات النظر بين الطرفين.