إدارة شباب بلوزداد تعلن فسخ عقد بلخيثر بالتراضي

كشفت إدارة نادي شباب بلوزداد، اليوم السبت، عن توصلها إلى اتفاق مع اللاعب، بلخيثر مختار، يقضي بفسخ عقده بالتراضي.

وجاء الإعلان الرسمي عن فسخ عقد اللاعب، بلخيثر، عبر بيان نشرته إدارة “السياربي”، على صفحتها الرسمية في منصة “فيسبوك”.

كما عبرت إدارة النادي عن امتنانها للاعب على كل ماقدمه طيلة فترة لعبه للفريق.

للإشارة، خاض، بلخيثر، 150 مباراة مع شباب بلوزداد، منذ موسم 2021/2020، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة، وتوج معه بلقب الرابطة المحترفة 3 مرات وكأس الجمهورية مرة واحدة.