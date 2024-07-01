إدارة شباب بلوزداد تعلن موعد انطلاق بيع تذاكر نهائي كأس الجمهورية

كشفت إدارة نادي شباب بلوزداد، اليوم الإثنين، عن موعد، ومكان بيع حصتها من تذاكر نهائي كأس الجمهورية.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، بيان على صفحتها الرسمية، أوضحت من خلاله بأن عملية بيع التذاكر الخاصة بأنصارها، ستكون غدا الثلاثاء.

كما أوضح ذات البيان، بأن هذه العملية ستجري بأكشاك ملعب “20 أوت 1955″، انطلاقا من الساعة الثامنة صباحا، بسعر 500 دج.

وأشار مسؤولي النادي البلوزداد، إلى أن حصة أنصار الفريق من تذاكر هذا النهائي، تقدر بـ20 ألف تذكرة.