إدارة شباب بلوزداد تعلن موعد بداية دخول الأنصار لملعب “5 جويلية”

كشفت إدارة فريق شباب بلوزداد، عن موعد بداية دخول أنصار الفريق، اليوم السبت، إلى ملعب “5 جويلية” لحضور مباراة الترجي التونسي.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، بياناً عبر الصفحة الرسمية للفريق، أعلنت فيه بأن بداية دخول الأنصا سيكون على الساعة الثالثة زوالا.

كما تترقب إدارة النادي البلوزداد حضور جماهيري كبير لأنصارها، في المباراة التي ستجمعهم بنادي الترجي التونسي.

يذكر أن مباراة شباب بلوزداد، والترجي التونسي، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة الأبطال، مقرر انطلاقه على الثامنة ليلاً.