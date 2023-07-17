إدارة شباب بلوزداد تعين شنيوني في منصب مدير الاتصال

عززت إدارة فريق شباب بلوزداد، طاقمها الإداري، بتعيين الصحفي الجزائري القدير عبد القادر شنيوني، في منصب مدير الاتصال.

ونشرت إدارة الشباب، اليوم الإثنين، بيان عبر الصفحة الرسمية للفريق، أعلنت من خلاله عن تنصيب عبد القادر شنيوني.

كما استعرض مسوؤلي النادي البلوزدادي، المسيرة المهنية لشنيوني، مشيرة في ذات الوقت لتعلقه الكبير ومناصرته لشباب بلوزداد.

يذكر أن القدير عبد القادر شنيوني، يعتبر من أعمدة الصحافيين الجزائريين، كما أصدر عدة كتب في المجال الرياضي.