إدارة شباب بلوزداد تعين محامي للدفاع عن مصالح الفريق

باشرت الإدارة الجديد لفريق شباب بلوزداد مهامها بصفة رسمية، من خلال اتخاذها أولى القرارت حفاظا على مصالح الفريق.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، بيان عبر صفحتها الرسمية، أعلنت من خلاله عن تعيينها محام مختص في القضايا الرياضية.

وأوضح مسؤولي الفريق، بأن هذه الخطوة تهدف لتعزيز الجانب القانوني، والدفاع عن مصالح الفريق.

كما يدخل هذا القرارـ في اطار حرص الادارة على التصدي للحملات والأخبار المغلوطة، والدفاع عن حقوقه القانونية، والمادية، ومرافقة مختلف مكوناته.

من جهة أخرى، سيتولى محامي النادي، متابعة الملفات، والقضايا المتعلق بالنادي، والعمل على حماية الطاقمين الإداري، الفني، واللاعبين، وفق إطار قانوني، وتنظيمي احترافي.