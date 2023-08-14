إدارة شباب بلوزداد تفسخ عقود أربعة لاعبين

أعلنت إدارة فريق شباب بلوزداد، اليوم الإثنين، عن فسخها عقد أربعة لاعبين من تعداد الفريق، نزولا عند قرار الطاقم الفني.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي البلوزدادي، تم فسخ عقد كل من عبد الرحمان بورديم، هشام خلف الله، اسلام بولودان، وعبد المؤمن شيخي، بالتراضي، ودون أي تعويض مالي.

كما قررت إدارة الفريق، بالإتفاق مع الطاقم الفني، على تمديد عقد اللاعب بلعيد حميدي إلى 2026، مع إعارته هذا الصيف لفريق وفاق سطيف.

وحرصت إدارة شباب بلوزداد، على توجيه الشكر للاعبين الذين تم فسخ عقودهم، كما أبدت تمنياتها بالتوفيق لكل منهم.