إدارة شباب بلوزداد تقدم اعتذاراتها لأصنار الفريق وتعد بالأفضل

وجّهت إدارة شباب بلوزداد، رسالة اعتذار لأنصار النادي، لعدم تمكن الفريق من تحقيق النتائج المرجوة في المرحلة الأولى من البطولة المحترفة.

وكتبت إدارة شباب بلوزداد، عبر صفحتها الرسمية: “يتقدم نادي شباب بلوزداد باعتذار صادق لأنصاره، لعدم تحقيق النتائج المرجوة في الشطر الأول من البطولة”.

كما أضاف مسؤولي الفريق: “يجدد النادي التزامه العمل بكل جدية خلال مرحلة العودة، لتصحيح المسار، وتذارك النقائص، للمنافسة على الأهداف المسطرة، بما يليق يتاريخ ومكانة النادي البلوزداد”.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، حصيلة الفريق في مرحلة الذهاب، والتي أنهاها الشباب في المركز الثاني بـ24 نقطة، بعد 15 مباراة، حقق فيها 6 انتصارات، 6 تعادلات، و3 هزائم، كما سجل الفريق 20 هدف، وتلقت شباكه 14 هدفا.