إدارة شباب بلوزداد تقرر تخفيض أجور اللاعبين ب50% !!

قررت إدارة فريق شباب بلوزداد تخفيض أجور اللاعبين إلى النصف بسبب توقف النشاط الرياضي في الجزائر جراء تفشي فيروس كورونا.

شركة مادار المالكة لأغلب أسهم النادي البلوزدادي قررت تنفيذ القرار في الأيام القليلة القادمة وتخفيض الأجور بنسبة 50% الى غاية عودة زملاء سعيود للتدريبات مجددا.

وكان المدير العام الرياضي للسياربي توفيق قريشي قد كشف سابقا أنه لايمكن منح اللاعبين أجورهم الشهرية كاملة بعد توقف المنافسة.

يذكر أن البطولة الوطنية التي يتصدرها أبناء العقيبة متوقفة منذ قرابة الشهرين بسبب جائحة كورونا.